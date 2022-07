Proper Pizza zieht ins Europaviertel Stuttgart

Strabag Real Estate hat die letzte verfügbare Mietfläche des Turms am Mailänder Platz erfolgreich vermietet. Der Rapper Dardan hat sich die letzte verfügbare Fläche über 200 m² für das Gastronomiekonzept „Proper Pizza“ gesichert und wird nach Abschluss des Ausbaus voraussichtlich Ende des Jahres eröffnen.

.

Das Projekt mit insgesamt 21.000 m² Bruttogeschossfläche liegt bestens situiert zwischen der Stadtbibliothek und dem Milaneo Shoppingcenter. Der Hauptbahnhof und die Innenstadt sind fußläufig erreichbar. Das Gebäude umfasst 21 Stockwerke, ist 66 Meter hoch und wurde nach DGNB Gold Standards errichtet. Gemeinsam mit dem LBBW-Hochhaus sowie dem Cloud No. 7 vollendet der Turm das Hochbautrio entlang der Heilbronner Straße und ist damit das letzte genehmigte Hochhaus im Viertel.



Früher gingen auf dem Areal Güter auf Reisen, heute finden Reisende hier eine Heimat mit Aufenthaltsqualität. Zwischen Erdgeschoss und sechstem Obergeschoss hat sich das Businesshotel „Premier Inn“, vom siebenten bis zum 20. Obergeschoss das Longstay-Hotel „Adina“ eingemietet [wir berichteten]. Gemeinsam stehen 169 Apartments und 260 Zimmer zur Verfügung. Bepflanzte Dachgärten, ein Spa-Bereich sowie Gastronomie- und Einzelhandelseinheiten wie „Katz der Bäcker“, „Neue Dönastie“ und „Proper Pizza“ runden das Angebot im Turm am Mailänder Platz ab. Der Hotelturm wurde 2021 im Rahmen eines Forward-Deals an Union Investment verkauft [wir berichteten].