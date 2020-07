Propel by Mipim setzt auf Nachhaltigkeit und Lebensqualität

Die Propel by Mipim, die diesjährige Leitveranstaltung der Ersatz-Mipim, die in diesem Jahr auf der Pariser Real Estate Week am 14. und 15. September 2020" im Kulturquartier Centquatre stattfindet, setzt auf die urbanen Aspekte Nachhaltigkeit und Lebensqualität, die durch die jüngste Gesundheitskrise unseren Lebensstil infrage gestellt hat. Von Biodiversität, Energieeinsparungen und Begrünung bis hin zur Erleichterung von Kauf, Miete, Bau und Verwaltung von Immobilien: Alle Aussteller stellen laut des Messeveranstalters Lösungen vor, die auf die aktuellen Sorgen der Menschen eingehen.

