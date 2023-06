Promotionskolleg NRW mietet 380 m² in Bochum

Die Cubion Immobilien AG vermittelte an der Konrad-Zuse-Straße 10 in Bochum einen Mietvertrag über rd. 380 m² Bürofläche. Neuer Mieter ist das Promotionskolleg NRW, welches die neuen Flächen für das Kollegpersonal, die akademische Selbstverwaltung und Qualifizierungsveranstaltungen nutzen wird.

„Wir freuen uns über den Abschluss des Mietvertrags und die Anmietung der neuen Räumlichkeiten“, erklärt Martin Sternberg, Vorstandsvorsitzender des PK NRW, nach der Mietvertragsunterzeichnung. „Die Flächen sind ideal, um unseren Mitarbeiter*innen gut ausgestattete und moderne Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. Durch eine flexible Gestaltung einzelner Räume wird zudem die Durchführung von Besprechungen und Seminaren vor Ort ermöglicht. Das erleichtert Arbeitsabläufe und schafft Nähe zu Promovierenden und Professor*innen“, so Sternberg weiter.



Der Standort im Technologie-Quartier Bochum und die Nachbarschaft zur Hochschule ist für die Begegnung und den Austausch von Promovierenden, Professor*innen und Unternehmen perfekt. Derzeit werden die Flächen in der Konrad-Zuse-Straße vom Eigentümer an die baulichen Bedarfe des PK NRW als öffentliche Einrichtung angepasst. Der Umzug, der aufgrund von Raumknappheit am bisherigen Standort und wachsenden Anforderungen an das PK NRW erforderlich wurde, erfolgt im Herbst.