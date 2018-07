Promenaden Hauptbahnhof Leipzig für 30 Mio. Euro umgestaltet

Visualisierung des Erdgeschosses

Die „Promenaden“ im Hauptbahnhof Leipzig am Willy-Brandt-Platz 7 werden in den kommenden zwei Jahren modernisiert, umgestaltet und erhalten ein ganz neues Gesicht. Dafür setzt die ECE ein architektonisches Konzept um, das Reisenden, Besuchern und den Einwohnern von Leipzig neue Verweil- und Einkaufsqualitäten bieten wird und die drei Einkaufsebenen zukünftig thematisch nach den wesentlichen Shopping-Motiven der Besucher gliedert. Insgesamt entstehen über 70 neue und umgebaute Shops- und Gastronomieflächen.

Neben der Ansiedlung zahlreicher neuer, junger Konzepte werden sich auch viele bestehende Mieterpartner mit aktuellen Shop-Designs präsentieren. Die Eigentümer, ein von der DWS verwalteter Fonds und die ECE/Familie Otto, sowie die Mieterpartner investieren bis Herbst 2019 insgesamt rund 30 Mio. Euro in die Neustrukturierung sowie in ein umfangreiches Maßnahmenpaket, mit dem die Aufenthaltsqualität und das Serviceangebot signifikant gesteigert und ein attraktiver, zeitgemäßer Gesamtauftritt des Centers realisiert werden.



Im Mittelpunkt der Umgestaltung steht die Neustrukturierung der einzelnen Verkaufsebenen nach Angebotsbereichen: Der Schwerpunkt im Erdgeschoss wie auch auf dem Querbahnsteig liegt im klassischen Shopping-Segment sowie verstärkt im Food-Bereich, um den aktuellen Bedürfnissen der Reisenden und Kunden nach gastronomischen Angeboten gerecht zu werden. Dabei stehen zeitgemäße Versorgung und innovative Konzepte im Fokus. Die Flächen der historischen Gepäckannahme im Verbindungsgang zwischen der West- und Osthalle werden renoviert und sollen in Zukunft spannende Food-Konzepte aus dem Fast-Casual-Segment anbieten. Im Obergeschoss liegt der Fokus zukünftig besonders auf dem Aspekt „Ankommen und Verweilen“. Neben der Stärkung des gastronomischen Angebotes wird dafür auch geprüft, die Nebenräume des historischen sächsischen Wartesaals zu aktivieren und mit hochwertiger Gastronomie („Casual Dining“) zu einem Ort zum Verweilen für Reisende und Besucher zu machen. Im Untergeschoss stehen Versorgungs- und Serviceangebote im Mittelpunkt: Das breitgefächerte Dienstleistungsspektrum auf dieser Ebene umfasst in Zukunft ein neues innovatives Reisezentrum der Deutschen Bahn, eine Filiale der Deutschen Post, Autovermietungen, eine zweite WC-Anlage und weitere Serviceangebote.



Neue Mieter

Erste Neuerungen im Mietermix sind bereits in diesem Jahr sichtbar: Der Bio-Supermarkt Alnatura (mit seinem ersten Laden in Leipzig), die Bäckerei Kamps und das Tabak- und Spirituosen-Konzept Barbarino haben im ersten Halbjahr 2018 neue Geschäfte in den Promenaden eröffnet. Der Spielwa-renhändler Nici und die Parfümerie Thiemann sind innerhalb des Centers umgezogen und präsentieren sich auf erweiterter Fläche im neuen Design. Der Unterhaltungselektroniker Saturn zeigt sich nach einem Komplettumbau seit 29. Juni ebenfalls im neuen Ladendesign. Weitere neue Konzepte, insbesondere aus dem Gastronomiebereich, sollen in den nächsten Monaten dazu kommen, darunter die erste Campus-Suite-Filiale in Leipzig, das Eiskaffee Dolce & Freddo sowie weitere Restaurants und Food-Konzepte, die zum Teil auch Freiflächen in der Ladenstraße bespielen. Neben der Neustrukturierung der Mietbereiche wird kräftig in die architektonische Ausstattung und das Design des Shopping-Bahnhofs investiert: Dazu zählen die Umgestaltung von Bodenbelägen und Decken, die Modernisierung der Lüftungs-, Licht- und Sicherheitstechnik, neue Beschilderung und Wegeleitsysteme, moderne Sitzbereiche und Lounge-Bereiche zum Relaxen sowie eine neue Kundeninformation.