Prologis hat eine neu Logistikimmobilie in Neu Wulmstorf bei Hamburg an den Logistikdienstleister TST vermietet. Nach dem Baustart im Oktober 2022 befinden sich die Bauarbeiten für die rund 22.000 m² Logistik-, Mezzanine- und Büroflächen auf einem zirka 35.400 m² großen Grundstück aktuell in der Endphase. Die Übergabe an

Fotos: Prologis



[…]