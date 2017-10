Prologis in Hannover und Hamm voll

Prologis hat binnen vier Wochen die Vollvermietung seiner beiden Logistikparks im nordrhein-westfälischen Hamm sowie im niedersächsischen Hannover-Langenhagen gemeldet. Im gerade fertig gestellten Prologis Park Hamm haben die Borchers NordWest Warehousing Solutions GmbH sowie der Waffenhersteller Umarex die restlichen Flächen des spekulativ errichteten Logistikparks übernommen. Allerdings nicht der einzige Erfolg für den Logistikimmobilienentwickler, denn im Bestandspark Prologis Park Hannover-Langenhagen führten zwei neue Mietverträge über insgesamt rund 26.400 m² Bestandsfläche zum Erhalt der Vollvermietung des insgesamt 61.200 m² großen Logistikzentrums.

.

Prologis Park Hamm: Spekulativ, fertig und voll

Im interkommunalen Gewerbegebiet InlogParc Hamm-Bönen haben zwei weitere neue Unternehmen Stellung bezogen: Nach neun Monate Bauzeit ist der neue Logistikpark von Prologis nicht nur pünktlich fertig, sondern auch vollvermietet. Der Logistikimmobilienentwickler hat einen Mietvertrag über rund 17.800 m² mit der Borchers NordWest Warehousing Solutions GmbH sowie einen Mietvertrag über rund 5.700 m² mit dem Waffenhersteller Umarex unterzeichnet. Das Unternehmen Borchers, das aufgrund eines gut laufenden Neukundengeschäfts auf der Suche nach Logistikflächen im Großraum Dortmund war, wird von Hamm aus Logistikdienstleistungen für Kunden aus dem Online-Handel sowie dem Konsum- und Industriegüterbereich abwickeln. Umarex wird am Standort Logistik für die eigenen Produkte betreiben. Im Sommer 2017 hat bereits die Deutsche Post DHL Group 11.500 m² Distributions- und Büroflächen in Betrieb genommen [Prologis vermietet 11.500 m² in Hamm-Bönen].





Baustart für die insgesamt zirka 35.000 m² große Immobilie war Ende 2016.



Die neue Immobilie ist auf beiden Seiten mit insgesamt 56 Rampen und 6 ebenerdigen Toren ausgestattet. Sie ist mit einer lichten Höhe von 12,2 Metern und einer Bodenlast von 7 Tonnen/m² ausgelegt. Der Logistikpark, für den eine DGNB Gold-Zertifizierung angestrebt wird, verfügt zudem über einige nachhaltige Aspekte, unter anderem LED-Beleuchtung, überdurchschnittlich viele Lichtkuppeln und durchgehende Fensterbänder für eine effiziente Tageslichtnutzung.



Hannover-Langenhagen: 26.400 m² vermietet

In Hannover hat Prologis zwei Mietverträge über insgesamt rund 26.400 m² Bestandsfläche abgeschlossen. Am 1. Januar 2018 wird die Elektrofachhandelskooperation Expert 16.500 m² im Prologis Park Hannover-Langenhagen in Betrieb nehmen. Außerdem nutzt seit dem 1. September 2017 ein Lebensmittelhändler hier eine 9.900 m² große Logistikimmobilie. „Mit den beiden Vertragsabschlüssen ist der Logistikpark in Hannover weiterhin voll vermietet“, sagt Philipp Feige, Vice President, Market Officer Germany bei Prologis. „Da der Lebensmittelhändler die Flächen kurzfristig benötigte, hat der vorherige Mieter das von ihm genutzte Gebäude vorzeitig zur Verfügung gestellt. Diese Flexibilität kommt unserem neuen Kunden sehr entgegen.“ Zumindest bis zum 1. Juli 2018, dann wird die nächste Fläche über 4.500 m² vakant.



Die Expert-Gruppe plant, ihre Logistikflächen auszubauen. Die Elektrofachhandelskooperation hat ihren Unternehmenssitz in Langenhagen, daher ist die neu angemietete Fläche optimal für das weitere Wachstum der Gruppe geeignet. „Expert ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen, weshalb wir nun dringend mehr Logistikfläche benötigen“, sagt Edwin ten Voorde, Geschäftsbereichsleiter Logistik. „Mit dem Prologis Logistikpark haben wir nicht nur ein passendes Areal in unmittelbarer Nähe unserer Unternehmenszentrale gefunden, sondern die Fläche entspricht auch unseren hohen Qualitätsstandards und überzeugt mit einem durchdachten Nachhaltigkeitskonzept.“





Der Prologis Park Hannover-Langenhagen verfügt über insgesamt 61.200 m² Nutzfläche.



In puncto technischer und ökonomischer Qualität schneiden die Logistikanlagen in Hannover besonders gut ab. Eine exzellente Dichtigkeit trägt zu einem niedrigen Energieverbrauch bei. Prologis hat unter anderem spezielle Isolationstore eingebaut, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Immobilien werden mit umweltfreundlichen Gasdunkelstrahlern beheizt. Im Rahmen der Neuvermietung werden die Flächen zudem auf LED-Beleuchtung umgerüstet.



Für alle vier Neukunden wird Prologis auch das künftige Property Management übernehmen.