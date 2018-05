Prologis vermietet 17.200 m² einer Logistikimmobilie in Unna

Prologis Park Unna

Prologis hat zwei Mietverträge über insgesamt etwa 17.200 m² in Unna abgeschlossen. Die Prasco GmbH nutzt zirka 6.200 m² einer neu entwickelten Logistikimmobilie, ein weltweit tätiger Logistikdienstleister etwa 11.000 m². Damit ist der Prologis Park Unna bereits drei Monate nach Fertigstellung der spekulativ errichteten Immobilie voll vermietet. Logivest war bei beiden Vertragsabschlüssen beratend tätig.

Prasco wickelt künftig von Unna aus den Vertrieb von Karosserie- und Kfz-Ersatzteilen ab. Bisher nutzte das Unternehmen dafür ein Warenlager in Bönen. „Wir waren auf der Suche nach einer neuen Logistikimmobilie in der Nähe unseres vorherigen Standortes in Bönen“, sagt Andreas Kaufhold, Betriebsleiter Prasco GmbH. „Die Fläche in Unna entspricht genau unseren Anforderungen an ein modernes Distributionszentrum. Wir freuen uns, mit Prologis einen erfahrenen Logistikimmobilienentwickler und -betreiber an unserer Seite zu haben.“



Der internationale Logistikdienstleister wird am neuen Standort Logistik für Konsumgüter betreiben. „Die schnelle Vermietung des kompletten Logistikparks bestätigt uns in unserer Entscheidung, am Standort Unna spekulativ zu bauen“, sagt Philipp Feige, Vice President, Market Officer Germany, Prologis. „Die hohe Qualität der Immobilie und die ideale Lage haben wesentlich zu den schnellen Geschäftsabschlüssen beigetragen. Unna passt sehr gut zu unserer Standortstrategie, in so genannten Infill-Lagen in Ballungsräumen mit optimaler Verkehrsanbindung Logistikparks zu entwickeln.“ Eine Analyse von Prologis im vergangenen Jahr bestätigte, dass die Region Rhein-Ruhr mit den drei Standorten Unna, Hamm und der Metropolregion Ruhr zu den Top 10 der Logistikstandorte in Europa zählt.



Hohe Nachhaltigkeitsstandards

Die neuen Flächen in Unna umfassen insgesamt knapp 41.000 m². Baustart war im April 2017. Bereits seit Herbst 2017 nutzt der Essener Kontraktlogistiker van Eupen Logistik 23.800 m² der Immobilie in Unna. Das Gebäude hat Prologis nach den Gold-Standards der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) entwickelt. Es verfügt über eine LED-Beleuchtung, eine moderne und hocheffiziente Dämmung, eine Grauwassernutzung und eine überdurchschnittlich hohe Tageslichtbeleuchtung. Prologis ist außerdem für das Property Management des Logistikparks zuständig.



Unna ist optimal gelegen und bietet einen guten Anschluss an Verkehrsknotenpunkte, die die Distribution von Ware innerhalb Europas und weltweit ermöglichen. Der Prologis Park Unna liegt nahe der A1, A2 und A44. Zudem befindet sich Unna in der Nähe der wichtigsten Schienen- und Binnenwasserwege der Region. Der Flughafen Dortmund ist nur zwölf Kilometer entfernt.