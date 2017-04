Prologis verlässt österreichischen Logistikmarkt

Prologis Logistikpark im österreichischen Himberg

Prologis verlässt den österreichischen Immobilienmarkt und verkauft den einzigen Logistikpark, den das Unternehmen je in Österreich entwickelt hat Die 11.000 m² große Logistikimmobilie aus dem Jahr 2011 befindet sich im österreichischen Himberg. Das Gebäude ist langfristig und komplett an einen internationalen Logistikdienstleister vermietet. Der moderne Logistikpark liegt in der Nähe des Flughafens Wien und verfügt über eine gute Anbindung an Bratislava und Budapest.

„Diese Veräußerung entspricht unserer Investmentstrategie, unser Portfolio zu konsolidieren und in Einklang mit den globalen Märkten zu bringen“, erklärte Thomas Karmann, Managing Director, Regional Head Prologis Northern Europe. „Mit dem Abschluss dieser Transaktion wird Prologis den österreichischen Markt verlassen.“ CBRE stand Prologis bei diesem Abschluss beratend zur Seite.