Prologis und Yusen Logistics starten in Bottrop

Am 23. Januar feierten Prologis und Yusen Logistics (Deutschland) den Baubeginn der Logistikanlage in Bottrop nach japanischer und deutscher Tradition. Nach der traditionellen Sake-Fass-Zeremonie „kagami-biraki“ erfolgte der in Deutschland übliche Spatenstich, um die Entwicklung der 57.200 m² großen Immobilie offiziell zu starten.

