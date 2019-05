Prologis und L’Oréal eröffnen CO2-neutrales Distributionszentrum in Muggensturm

Prologis und L’Oréal haben heute ihre neue CO2-neutrale Logistikanlage in Muggensturm feierlich eröffnet. Mit dabei waren etwa 150 geladene Gäste aus Politik und Wirtschaft sowie Bürger der Gemeinde. Die Immobilie umfasst eine Fläche von über 100.000 m² und ist damit das weltweit größte Distributionszentrum von L’Oréal. Von hier aus beliefert das Unternehmen die Märkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. L’Oréal mietet das Gebäude von Prologis, dem Entwickler und Eigentümer, an.

