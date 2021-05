Am 21. Mai öffneten sich für Rhenus Home Delivery die Türen der neuen Logistikimmobilie in Hannover-Anderten: Prologis übergab den maßgeschneiderten, energieeffizienten Neubau mit einer Fläche von 6.256 m² an den Logistikdienstleister. Das Grundstück umfasst eine Fläche von fast 18.000 m² und liegt nah an der Autobahn – eine wichtige Voraussetzung…

Fotos: Prologis



[…]