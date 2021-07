Prologis erwirbt 548.200-m²-Logistikportfolio in Berlin und dem Ruhrgebiet

Prologis, Inc. hat heute den Erwerb eines Portfolios mit 11 Objekten in Berlin und dem Ruhrgebiet bekanntgegeben. Die insgesamt 548.200 m² befinden sich auf 83,5 Hektar Land in vorwiegend innerstädtischen Lagen und umfassen eine Mischung aus stabilisierten Objekten und Entwicklungsflächen. Die Akquisition stärkt die Präsenz des Unternehmens in diesen beiden wichtigen Logistikmärkten erheblich.

.

„Diese Transaktion folgt unserer Strategie, unsere Präsenz in Deutschland durch den Erwerb von Immobilien zu stärken, die perfekt auf die wachsende Kundennachfrage nach Logistikimmobilien in innerstädtischen Lagen ausgerichtet sind“, sagte Björn Thiemann, Senior Vice President, Country Manager, Prologis Deutschland. „Sobald wir die geplanten Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen abgeschlossen haben, werden die Immobilien unser bestehendes Portfolio in Deutschland perfekt ergänzen und es uns ermöglichen, die Anforderungen unserer Kunden in den beiden Regionen noch besser zu bedienen.“



Berlin: Aufbau einer Präsenz in einem erstklassigen Logistikmarkt

Als Deutschlands größte Stadt in Bezug auf Bevölkerung und BIP ist Berlin ein Hotspot für innovative Unternehmen und Start-ups. „Unser strategischer Fokus auf Märkte wie Berlin wird durch ein historisch niedriges Angebot an modernen Immobilien getrieben“, sagt Björn Thiemann. „Die Kundennachfrage nach Logistikanlagen in Berlin steigt in Folge der hohen Kaufkraft, guter Prognosen für den E-Commerce Sektor und einer wachsenden Nachfrage nach Same-Day-Lieferungen. Diese Akquisition in einem der begehrtesten Immobilienmärkte Deutschlands erweitert unsere Plattform strategisch um Gebäude in Infill-Lagen.“



Durch die Transaktion wird das Portfolio von Prologis in Deutschland um 104 neue Kunden erweitert und auf insgesamt 3 Millionen m² vergrößert. Eastdil Secured hat den Verkäufer bei dieser Transaktion beraten. CBRE, Hogan Lovells und Arcadis haben Prologis beraten.