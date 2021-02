Prologis profitiert von Corona-Pandemie

Prologis blickt im Krisenjahr 2020 in Deutschland auf ein gutes Jahr zurück. Laut Björn Thiemann, Senior Vice President, Country Manager Germany, Prologis, hält die starke Nachfrage nach hochwertigen Logistikflächen weiterhin an. Mit einer Vermietungsleistung von 370.000 m² liegt die Vermietungsquote des Prologis-Portfolios aktuell bei 99,7 %.

