Prologis plant weiteren Logistikpark auf der Westfalenhütte

Prologis Park Dortmund

Der Deal ist in trockenen Tüchern: Die Dortmund Logistik GmbH hat das zweite Teilstück der früheren Sinteranlage auf der Westfalenhütte, wie vermutet, an Prologis veräußert [Prologis liebäugelt mit Areal auf der Dortmunder Westfalenhütte]. Der Logistikimmobilienentwickler will auf dem 16 Hektar großen Areal einen 90.000 m² großen Logistikpark mit vermutlich drei Gebäuden projektieren. Der Logistikmarkt der Ruhrgebiets-Metropole erhält damit weiteren Auftrieb.

Die Dortmund Logistik GmbH arbeitet derzeit noch mit Hochdruck an der Bauvorbereitung des Bodens auf dem angrenzenden ersten, ebenfalls 16 Hektar großen Bauabschnitt, auf dem Rewe sein neues Zentrallager errichten wird. Ab Mitte 2018 werden dann täglich rund 3.000 Tonnen Bodenmaterial auf das nun von Prologis erworbene Areal verbracht. Die Bodenmasse wird zum einen benötigt, um die Höhenunterschiede auf dem Gelände auszugleichen; zum anderen, um eine Verdichtung des Untergrunds zu bewerkstelligen.



„Wir freuen uns sehr, dieses hervorragende Grundstück in bester Lage bekommen zu haben,“ kommentierte Alexander Heubes, Senior Vice President und Country Manager bei Prologis den Deal. „Dortmund ist mitten in einem unserer Kernmärkte verankert, der Standort weist eine optimale Verkehrsanbindung auf und befindet sich unmittelbar in der Nachbarschaft zu den Absatzmärkten.“ Oberbürgermeister Ullrich Semrau betonte die fortschreitende Etablierung und Festigung der Stadt als prominenter Logistikstandort. Zumal die Nachfrage nach hochwertigen Logistikflächen im Ruhrgebiet grundsätzlich groß ist. "Die Revitalisierung von Brownfields ist eine nachhaltige Lösung, da keine neuen Flächen versiegelt und in vielen Fällen Altlasten beseitigt werden. Damit führen wir dieses ehemalige Industrieareal einer neuen Nutzung zu.“



Auf dem Gelände der Westfalenhütte wird es nun langsam knapp mit dem Platz: Hier residiert bereits der Garbe-Logistikpark mit Ikea, Deutscher Bahn und bald Amazon, der Standort Feineisenstraße beherbergt unter anderem Kaufland und DB Schenker, ab 2018 baut Rewe und Prologis folgt stante pedes ab circa 2021. Ein Areal ist noch frei: Aber bleibt laut Bebauungsplan einer „grünen“ Stadtquartiers-Entwicklung vorbehalten.