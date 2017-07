Prologis liebäugelt mit Areal auf der Dortmunder Westfalenhütte

In Planquadrate aufgeteilt ist das riesige, insgesamt rund 450 Hektar große Gelände der ehemaligen Dortmunder Westfalenhütte schon länger, erschlossen und vergeben sind (noch) nicht alle Flächen. Im Garbe-Logistikpark Westfalenhütte an der Brackeler Straße residieren inzwischen Ikea und die Deutsche Bahn, voraussichtlich im Herbst bekommen sie Gesellschaft vom Sportartikelhersteller und -händler Decathlon und Amazon. Das Planquadrat schräg nördlich darüber gehört der Dortmund Logistik GmbH und umfasst das Areal der ehemaligen Sinteranlage an der Rüschebrinkstraße. Für den noch freien Platz darin hat nun offenbar Prologis seinen Hut in den Ring geworfen.

Noch unbestätigten Meldungen zufolge hat der Logistiker via Letter of intent Bedarf und Interesse für eine Fläche von 16 Hektar angemeldet, um darauf einen weiteren Logistikgewerbepark anzusiedeln. Sollte der Deal zustande kommen, dann wäre das Planquadrat voll: Zum 1. April werden nämlich die übrigen 16 Hektar des ehemaligen Betriebsgeländes an Rewe übergeben. Die Supermarkt-Kette wird dort ein groß dimensioniertes Frischelager bauen, das auch/bevorzugt in den Dienst der geplanten Ausweitung des Online-Geschäfts gestellt wird. Das von Prologis avisierte Teilstück wird nach Dafürhalten der Dortmund Logistik GmbH in 2021 baureif sein.