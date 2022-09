Prologis hat im Rahmen einer Transaktion im Wert von 1,585 Mrd. Euro ein Last Mile-Portfolio mit 128 Logistikimmobilien und sechs neuen Entwicklungen von der paneuropäischen Logistikplattform Crossbay erworben. Dies ist einer der größten Logistikdeals in Europa in diesem Jahr. Hierzulande gehören zwei Assets in Berlin und Nürnberg zur Transaktion.

Fotos: Crossbay



[…]