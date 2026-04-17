Brownfield in Herne
Prologis feiert Baustart im Ruhrgebiet
Mit einer feierlichen Grundsteinlegung hat Prologis heute in Herne den Bau einer Logistikanlage mit zwei Gebäuden, die zusammen rund 20.500 m² umfassen, gestartet. Das Projekt entsteht auf einer 36.400 m² großen Industriebrache, die seit 2020 ungenutzt ist, und soll Ende 2026 abgeschlossen werden. An der Grundsteinlegung nahmen neben Prologis auch der Herner Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda sowie Vertreter der Herner Wirtschaftsförderung teil.
In gut angebundenen Lagen sind verfügbare Gewerbe- und Industrieflächen knapp. Mit dem Projekt in Herne führt Prologis daher eine brachliegende Fläche wieder einer wirtschaftlichen Nutzung zu und schafft neue Kapazitäten in einem gefragten Markt. Moderne Logistikflächen sind ein wichtiger Baustein für funktionierende Lieferketten, die Versorgung von Unternehmen und Haushalten sowie die Weiterentwicklung bestehender Wirtschaftsstandorte.
„Mit der Investition von Prologis entsteht auf einer traditionellen, jedoch seit Jahren brachliegenden Gewerbefläche ein modernes Logistikzentrum. Das ist ein weiterer wichtiger Impuls für den Wirtschaftsstandort Herne. Zugleich leistet die hier entstehende Logistikfläche einen wesentlichen Beitrag zur Stabilität von Lieferketten in einer unsicheren Welt und zur Versorgung von Unternehmen und Bürgerinnen und Bürgern – und das auf eine nachhaltige und ressourcenschonende Weise“, freut sich Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda über die Realisierung des Projekts.
Das Projekt in Herne wurde unter Berücksichtigung hoher Ansprüche an ökologische Nachhaltigkeit und Mitarbeiterwohlbefinden konzipiert. Prologis strebt für die Gebäude, die sich in drei Einheiten aufteilen lassen, die Platin-Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) an. Grundlage für diese Zertifizierung sind nicht nur die energieeffiziente Nutzung, sondern auch die Reduzierung des Embodied Carbon und die Berücksichtigung von Prinzipien der Kreislaufwirtschaft. Zum Einsatz kommen unter anderem Stahl mit reduziertem CO₂-Fußabdruck für die Dachkonstruktion sowie CO₂-reduzierter Beton für die Bodenplatte. Damit sollen materialbedingte Emissionen im Bau verringert und die spätere Wiederverwendung von Ressourcen erleichtert werden.
Ein Gründach und eine Photovoltaikanlage mit 1 MW sind Teil des Energiekonzepts des Standorts. Sie unterstützen eine energieeffiziente Gebäudenutzung, schaffen Zugang zu erneuerbarer Energie und können die Energiekosten künftiger Nutzer senken. Zudem schafft Prologis die Infrastruktur für Ladestationen für Elektroautos der künftigen Mitarbeitenden sowie Lieferfahrzeuge und Lkw und bietet damit Voraussetzungen für den Einsatz elektrifizierter Fahrzeugflotten.