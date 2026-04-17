Prologis feiert Baustart im Ruhrgebiet

Mit einer feierlichen Grundsteinlegung hat Prologis heute in Herne den Bau einer Logistikanlage mit zwei Gebäuden, die zusammen rund 20.500 m² umfassen, gestartet. Das Projekt entsteht auf einer 36.400 m² großen Industriebrache, die seit 2020 ungenutzt ist, und soll Ende 2026 abgeschlossen werden. An der Grundsteinlegung nahmen neben Prologis auch der Herner Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda sowie Vertreter der Herner Wirtschaftsförderung teil.

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