Prologis entwickelt Logistikimmobilie mit 23.000 m² in Hünxe

Prologis entwickelt im nordrhein-westfälischen Hünxe eine Logistikimmobilie mit 23.000 m². Nutzen wird das Distributionszentrum ein internationaler Getränkehersteller. Prologis arbeitet mit dem Bestandskunden bereits in diversen Märkten weltweit zusammen. Die Fertigstellung der Immobilie ist für das erste Quartal 2020 geplant.

