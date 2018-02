Prologis entwickelt Logistikimmobilie für L'Oréal

Visualisierung der Logistikimmobilie in Muggensturm

Prologis startet heute mit der Entwicklung eines CO2-neutralen Logistikzentrums für L'Oréal. Die Anlage in Muggensturm bei Karlsruhe wird nach der Fertigstellung rund 101.000 m² Logistikfläche umfassen. Prologis hat das Grundstück im Januar 2018 erworben und die ehemals landwirtschaftlich genutzten Flächen in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Muggensturm zu einem Industriegebiet umgewidmet. Das rund 17 Hektar große Areal in Muggensturm bringt alle Voraussetzungen für eine Immobilie dieser Größenordnung mit.

Direkt an der Autobahn A5 gelegen, bietet die Logistikanlage eine gute Anbindung an das Verkehrsnetz sowie den öffentlichen Personennahverkehr. Von hier aus beliefert L'Oréal künftig die Märkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Die Kapazitäten unserer bestehenden Distributionsanlage in Karlsruhe reichen nicht mehr aus, um der wachsenden Produktnachfrage gerecht zu werden. Mit dem Neubau bekennen wir uns klar zum Standort Deutschland. Zudem sichern uns die vergrößerten Kapazitäten die Möglichkeit für weiteres Wachstum“, so Klemens Gschwandtner, Director of Operations DACH bei L'Oréal.



Das neue Distributionszentrum wird das größte der L'Oréal Gruppe weltweit. Die derzeitige Kapazität wird um 90 Prozent gesteigert. Alle Mitarbeiter des bisherigen Standortes in Karlsruhe werden auch in dem neuen Logistikzentrum tätig sein. Nachhaltigkeit spielt eine zentrale Rolle bei dem Bau und der Nutzung der Anlage.



Das Thema Nachhaltigkeit nimmt bei Prologis einen wichtigen Platz ein. So entwickelt das Unternehmen in Deutschland alle Immobilien nach DGNB Gold-Standard. Sowohl der Bau als auch der Betrieb der Logistikimmobilie sind CO2-neutral. Die Logistikanlage wird unter anderem mit einer verstärkten Isolierung und einer 1,8 Megawatt-Photovoltaikanlage ausgestattet. Der von der Anlage erzeugte Strom wird in das Netz eines Energieversorgungsunternehmens eingespeist und von L'Oréal im benötigten Umfang zurückgekauft. Zudem nutzt L'Oréal „grüne Energie“ beispielsweise aus Windkraftanlagen.



Regenwasser wird zur Bewässerung der Grünanlagen, Hallenreinigung und für die WC-Spülungen genutzt. Zudem ermöglicht eine zentrale Gebäudeleittechnik Energie einzusparen. Beispielsweise kann außerhalb der Betriebszeiten zentral das Licht ausgeschaltet werden. Auch können Verbräuche durch das zentrale System direkt zugeordnet werden, um Einsparpotenziale zu erkennen. Für die Niedrigenergie-Immobilie wird Prologis den Gold-Standard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) erfüllen. Mit dem Zertifikat werden Bauten ausgezeichnet, die umweltfreundlich, ressourcenschonend sowie funktional sind und sich in ihr sozio-kulturelles Umfeld integrieren.