Prologis baut neues Logistikobjekt in Unna

Neuer Komplex

Das Risiko ist kalkulierbar, weil der Standort stimmt und der Bedarf groß ist: Prologis baut in Unna, im Osten des Ruhrgebiets, ein 41.000 m² großes Logistikzentrum. Teilspekulativ. Für 23.500 m² hat van Eupen Logistik unterschrieben, die damit ihre Aktivitäten im Bereich der Warehouse-Logistik ausbaut. Das Logistikunternehmen ist seit 2008 Kunde von Prologis und langfristiger Mieter von 43.000 m² Bestandsfläche in Unna. Für die restlichen Flächen werden noch Mieter gesucht. Der Baustart ist auf Mitte April angesetzt, Ende 2017 soll der gesamte Komplex fertig sein.

Der Immobilienentwickler hatte das 66.500 m² großes Projektgrundstück von der Wirtschaftsförderung des Kreises Unna gekauft. Der Fleck ist optimal über die Autobahnen A1, A2 und A44 erschlossen, zwölf Kilometer sind es bis zum Flughafen Dortmund und Unna verfügt zudem über ausreichende Anbindungen an das regionale Schienennetz und die Binnenwasserwege. Der noch freie Platz, also 17.500 m², dürfte sich mühelos vergeben lassen. Das Objekt selbst ist auf eine Höhe von 11,5 Metern ausgelegt und wird 37 Tore plus ein überdachtes Entladungsareal vorhalten. Eine Zertifizierung nach DGNB wird angestrebt. Nach der Fertigstellung der Immobilie umfassen die Logistikflächen von Prologis in Unna insgesamt 84.000 m².



Drik Recke, Geschäftsführer von van Eupen Logistik, untermauert mit der Anmietung in dem neuen Komplex eine bereits existente, nach eigenem Bekunden „langjährige, vertrauensvolle Partnerschaft“: Der Essener Kontraktlogistiker residiert bereits seit 2008 auf 43.000 m² in einem weiteren Prologis-Komplex im Ortsteil Uelzen. Alexander Heubes, Senior Vice President und Country Manager Prologis Deutschland, bekräftigte denn auch gleichfalls die sehr erfreuliche Geschäftsbeziehung.