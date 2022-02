Prologis baut im A!real III

Prologis hat in Plankstadt, zwischen Heidelberg und Mannheim gelegen, ein knapp 25.000 m² umfassendes Grundstück erworben. Die Fläche ist Teil der dritten Erweiterung des Gewerbe- und Industriegebietes A!real. Geplant ist eine 12.000 m² große Logistikhalle.

.

Die Gemeinde Plankstadt war auf der Suche nach einem passenden Investor und Projektentwickler für dieses Gebiet. Unterstützt wurde sie dabei von Logivest, die den Käufer und die Gemeinde zusammenbrachten und bei dem Grundstückskauf vermittelten.



Ab Mitte 2022 soll in dem Gewerbegebiet A!real III eine circa 12.000 m² große Produktions- und Industriehalle mit nachhaltigem Standard entstehen. Direkt an der Bundesstraße B535 und zwischen den Autobahnen A5 und A6 ist die Immobilie ideal angebunden und eignet sich für die unterschiedlichsten Industrienutzungen. Ein Teilbereich des Neubaus ist bereits an ein regional ansässiges Unternehmen vermietet. Die restlichen Flächen werden exklusiv von Logivest vermarktet.



„Das Grundstück in Plankstadt ist dank seiner Nähe zu den Autobahnen und der guten Lage in der Metropolregion Rhein-Neckar ein idealer Standort für uns“, sagt Stefan Siegle, Director, Capital Deployment Germany bei Prologis. „Wir freuen uns auf das Neubauprojekt und werden für unsere Kunden dort eine hochwertige, nachhaltige Gewerbe- und Logistikimmobilie entwickeln.“