DHL erweitert am Prologis-Standort Ludwigsau auf 73.000 m²

Prologis und DHL Paket haben heute den Grundstein für eine weitere Logistikimmobilie in Ludwigsau nahe Bad Hersfeld gelegt. Damit umfassen die Flächen für DHL künftig insgesamt knapp 73.000 m² auf dem mehr als 21 Hektar großen Grundstück. Für die Erweiterungsflächen hatte Prologis rund 12 Hektar Land im April von der Hessischen Landgesellschaft (HLG) erworben. „Wir sind froh, unsere Wirtschaft mit der Ansiedlung der neuen Immobilie von Prologis weiter zu stärken“, sagt Dr. Michael H. Koch, Landrat des Landkreises Hersfeld-Rotenburg. „Die Erweiterung des Standortes bietet für unsere Region vor allem Raum für neue Arbeitsplätze“.

Aufgrund des anhaltenden E-Commerce-Wachstums benötigt DHL Paket weitere Kapazitäten in Ludwigsau. Von hier aus können Waren innerhalb von 24 Stunden an Endkunden in ganz Deutschland versendet werden. Die neue Logistikimmobilie, für die jetzt der Grundstein gelegt worden ist, wird 35.200 m² Lager- und Umschlagsflächen umfassen. Die Umschlagsflächen allein sind 10.000 m² groß. Die Übergabe soll phasenweise ab November 2017 erfolgen. Zudem hat DHL seinen bestehenden Mietvertrag mit Prologis über die Bestandsfläche von 37.500 m² am Standort Ludwigsau verlängert. Diese betreibt DHL bereits seit 2007 als zentrale Umschlags- und Warenlager für das 2-Mann-Handling – dem Premiumservice für den Transport und die Zustellung schwerer und sperriger Güter.





Legen gemeinsam den Grundstein für das neue Logistikzentrum in Ludwigsau bei Bad Hersfeld: (v.l.) Bernd Rudolph (Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung des Landkreises Hersfeld-Rotenburg), Thomas Baumann (Bürgermeister von Ludwigsau), Dr. Michael Koch (Landrat des Landkreises Hersfeld-Rotenburg), Karsten Heubach (Niederlassungsleiter Spezialvertrieb DHL Home Delivery), Gabriele Schulz (Niederlassungsleiterin bei DHL), Thomas Fehling (Bürgermeister von Bad Hersfeld) und Philipp Feige (Director, Market Officer, Prologis Northern Germany).



„Die neue Immobilie ist eine Investition in das stark wachsende 2-Mann-Handling-Geschäft. Ludwigsau ist ein zentraler Verkehrs- und Logistikknotenpunkt in Deutschland und damit ideal für unsere Expansionspläne“, betont Dr. Benjamin Rasch, Senior Vice President bei DHL Paket und Geschäftsführer der DHL Home Delivery GmbH, die das 2-Mann-Handling-Geschäft betreibt.



Prologis strebt das Gold-Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) an und stattet den kompletten Neubau mit LED-Beleuchtung und einer hochwertigen Isolierung aus, um einen möglichst geringen Energieverbrauch zu garantieren. Nach der Fertigstellung übernimmt Prologis das Property Management für das komplette Gebäude.