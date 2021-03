Projektstart für Bright Park in Billbrook

Auf dem Rofin-Gelände im zweitgrößten Gewerbegebiet der Hansestadt entsteht bis 2023 ein neuer Light Industrial und Logistik Park mit 24.000 m² Mietfläche. Der Standort bietet künftigen Mietern eine 24-Stunden-Nutzung. Das Lead Mandat für die Vermietung erhalten die beiden Maklerhäuser Realogis und Savills.

Bright Industrial Investment hat den Startschuss für einen neuen Light Industrial & Logistik Park auf dem im Herbst erworbenen Rofin-Gelände im Gewerbegebiet Billbrook gegeben, der gemeinsam mit der Convalor Projektpartner GmbH realisiert wird [wir berichteten]. Mit der Vermietung der aktuellen Leerstands- und zukünftigen Neubauflächen wurden die beiden Maklerhäuser Realogis und Savills beauftragt. Als integraler Planer wurde das Hamburger Team des renommierten Planungsbüros ATP Architekten Ingenieure beauftragt. Die Baumaßnahmen sollen Ende 2021 beginnen und 2023 abgeschlossen sein.



„Mit der Vermietung der Bestandsgebäude haben wir bereits begonnen. Der Abriss des Altbestandes und der Neubau der Lager- Logistik- bzw. Produktionsflächen erfolgt ab Ende dieses Jahres“, so Jörg Lojewski, Geschäftsführer der Realogis Immobilien Hamburg GmbH.



Auf dem rund 29.000 m² großen Grundstück in der Berzeliusstraße 63-63a, 83-87 sowie Billbrookdeich 188-190 stehen nach Fertigstellung des Bright Parks rund 24.000 m² Mietfläche zur Verfügung. In einem Teil der Bestandsgebäude befindet sich der Hamburger Standort der Rofin-Sinar Laser GmbH, einem Unternehmen der Coherent-Gruppe. Rund 15.000 m² gehen in die Neuvermietung, hiervon werden 10.000 m² neu errichtet, weitere 5.000 m² stehen im Bestand zur Verfügung. Neben Hallenflächen werden Büros angeboten, ein Parkhaus mit rund 100 Stellplätzen wird neu gebaut.