ProjektStadt wirbt ein Drittel der Fördergelder in Hessen ein

Die Stadtentwicklungsmarke der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte Wohnstadt hat für sechs hessische Kommunen Fördergelder von 5,2 Millionen Euro für innovative Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an die Klimaerwärmung eingeworben. Insgesamt haben Bund und Land 15 Millionen Euro an 23 hessische Städte und Gemeinden ausgeschüttet.

.

Die von Bund und Land stammenden Städtebau-Mittel wurden auf dem Hessischen Zukunftskongress in Hanau vergeben. „Mit der klimagerechten Umgestaltung von Freiflächen sowie der Begrünung und Energieeffizienz von Gebäuden können Kommunen viel für ihre Attraktivität und Lebensqualität tun“, sagte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. „Dabei werden wir die Kommunen auch weiterhin unterstützen.“ Mit dem Hessischen Klimakontingent fördert das Land die Umsetzung solcher Maßnahmen. Prämiert werden lösungsorientierte und nachhaltige Ansätze. Auch kleine Projekte und Maßnahmen können sich bewerben.



ProjektStadt betreut die folgenden sechs Kommunen und Projekte:

• Bad Arolsen, Thiele-Aue Rundweg „Erlebnis am Wasser“ – 294.866 Euro

• Eschwege, Altstadtquartiere und Brückenhausen: Grüne Neugestaltung Kreuzung Wiesenstraße inklusive Stadteingänge - 706.666 Euro

• Oestrich-Winkel, Brentanopark/Rheinufer/Bahnhof Teilgebiet Oestrich: Umgestaltung Friedensplatz – ca. 1,17 Mio. Euro

• Rotenburg an der Fulda, Stadtzentrum-Altstadt-Neustadt-Fuldaufer: Erster Bauabschnitt Südliches Fuldaufer – ca. 1,4 Mio. Euro

• Rüdesheim am Rhein, Auf der Lach: Verbesserung der Radinfrastruktur, Konzept für die Schaffung von Retentionsraum und Öffnung und Gestaltung Lacher Graben – 900.000 Euro

• Schlüchtern, Innenstadt: Gestaltung einer öffentlichen Freifläche am Langer-Areal – 800.000 Euro