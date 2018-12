ProjektStadt erhält Zuschlag für Stadtteilmanagement in Frankfurt-Höchst

Nach einem europaweiten Vergabeverfahren hat die ProjektStadt gemeinsam mit dem Büro Ammon + Sturm vom Stadtplanungsamt der Stadt Frankfurt den Zuschlag für die Durchführung des Stadtteilmanagements und der Modernisierungsberatung Innenstadt Höchst erhalten. Bereits in den Jahren 2012 bis 2017 war die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte I Wohnstadt mit ihrer Marke beauftragt, das Projekt vor Ort als Quartiersmanager zu betreuen.

