BNP Paribas Real Estate vermittelte 750 m² Bürofläche an eine Projektmanagementgesellschaft in der stark nachgefragten Schützenstraße 15-17/Zimmerstraße in Berlin-Mitte. Das Unternehmen ist momentan noch in der Nachbarschaft ansässig; der Einzug in die neuen Büroflächen soll im Sommer 2018 erfolgen. Der Eigentümer Dream Global REIT wurde durch die Dream Global Advisors Germany GmbH beraten.

