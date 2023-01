Projektentwicklung Horn plant Wohnquartier in Hofheim

Das 1906 in Hofheim am Taunus gegründete Traditionsunternehmen Polar Mohr hat sich aufgrund von Zahlungsschwierigkeiten dazu entschlossen, sein 4,8 Hektar großes Werksareal am Rande der Innenstadt von Hofheim an Horn zu verkaufen. Der Projektentwickler plant auf dem Gelände ein Wohnquartiersentwicklung.

.

Möglich macht dies ein Beschluss des Hofheimer Magistrat kurz vor Weihnachten, auf sein Vorkaufsrecht zu verzichten und einen Bebauungsplan aufzustellen. Das notwendige Verfahren hierzu soll bis 2024 abgeschlossen sein. Die Stadt Hofheim hat sich mit den beiden Vertragsparteien außerdem darauf geeinigt, dass Horn mit Blick auf die Gewerbesteuer seinen Sitz von Kelkheim in das nur wenige Kilometer entfernte Hofheim verlagert.



Durch den Verkauf der Grundstücke an der Hattersheimer Straße ist laut Christian Vogt, Bürgermeister der Stadt Hofheim, „ein wichtiger Schritt im Schutzschirmverfahren erfolgt“, das Polar Mohr im September aufgrund von Lieferengpässen beantragt hatte. Um Arbeitsplätze zu erhalten wird der Spezialist in den Bereichen Druckweiterverarbeitung und Verpackungstechnik ein neues Werk im Ortsteil Diedenbergen errichten.