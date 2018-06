Projektentwickler Pandion baut Führungsetage in Köln weiter aus

Seit April verstärken Martin Hunger und Klaus Küppers das Leitungsteam der Pandion Gruppe in den Geschäftsfeldern Projektmanagement und Projektentwicklung. Mit diesem Schritt setzt das Immobilienunternehmen, das zu den Top 10 der größten Projektentwickler in Deutschland zählt, seinen anhaltenden Wachstumskurs auch in personeller Hinsicht fort. Aktuell entwickelt das Unternehmen Großprojekte mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 1,5 Milliarden Euro.

