Projektentwickler kauft Wohnportfolio in München

Eine Erbengemeinschaft hat sechs Grundstücke mit rund 8.000 m² Fläche in verschiedenen Münchner Stadtteilen an einen Projektentwickler verkauft. Die Liegenschaften in Trudering, Untermenzing, Aubing und Sendling-Westpark sind mit Altbeständen bebaut und verfügen über rechtskräftige Bauvorbescheide für rund 4.000 m² Wohnfläche. Gewerbeanteile bestehen nicht, die Grundstücke liegen außerhalb von Erhaltungssatzungsgebieten. Die Beurkundungen erfolgten im vierten Quartal, die Auflassung ist zum Jahreswechsel vorgesehen.

„Wir freuen uns, in Zeiten der Immobilien- und Baukrise gleich ein ganzes Portfolio an Grundstücken vermittelt zu haben“, sagt Sebastian Eichhorn, Prokurist von Bosseler & Abeking, der die Transaktion begleitet hat.