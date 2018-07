Ein Projektentwickler aus Berlin hat in Dresden/Strehlen ein projektiertes Wohnbauprojekt in beliebter Lage gekauft. Die geplante Immobilie soll auf einem rd. 1.300 m² großen Grundstück in der Hans-Thoma-Straße entstehen. Verkäufer war ein privater Bestandshalter aus Hamburg. Beratend und vermittelnd tätig war Engel & Völkers Commercial Dresden.

