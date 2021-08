Projektentwickler kauft Kaiserliche Post in Oldenburg

Ein Projektentwickler und Immobilieninvestor hat das Geschäftshaus der ehemaligen Kaiserlichen Post in der Poststraße 1-3 in Oldenburg von einer Stiftung erworben. Das 1902 erbaute Objekt hat eine Gesamtfläche von rund 19.700 m² und befindet sich inmitten der Innenstadt zwischen dem Stautorkreisel und den Schlosshöfen. Robert C. Spies, die das historische Backsteingebäude bereits 2019 an den Verkäufer vermittelt hat, war auch bei diesem Deal beratend tätig.

.