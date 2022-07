Projektentwickler kauft Gewerbeobjekt in Mannheim

Ein unabhängiger Full-Service-Entwickler für Logistik- und Industrieimmobilien hat in Mannheim eine Gewerbeliegenschaft auf dem Gelände der ehemaligen „Planet-Kart-Bahn“ gekauft. Das Grundstück in der Floßwörthstraße 48-50 umfasst eine Fläche von rd. 15.700 m². Die Gesamtnutzfläche von rd. 10.500 m² verteilt sich auf ca. 6.075 m² Hallen-, rd. 1.432 m² Büro-, ca. 440 m² Lager in einem Holzschuppen sowie rd. 2.500 m² Freifläche. Verkäufer war die Wertbar GmbH & Co. KG. Engel & Völkers Commercial war beratend und vermittelnd tätig.

