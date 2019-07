HB Reavis expandiert in der Berliner City-West

HB Reavis ist auf der Suche nach modernen, zentral gelegenen Expansionsflächen für den Berliner Standort fündig geworden: Insgesamt 460 m² mietet das Unternehmen in der City-West an. Der internationale Projektentwickler hatte zu Jahresbeginn den Start von zwei deutschen Großprojekten angekündigt, die in Dresden und Berlin liegen [wir berichteten]. Das Berliner Projekt „Dstrct“ liegt auf einer Brache an der Landsberger Allee und umfasst rund 49.000 m², die überwiegend Büros beherbergen sollen [wir berichteten]. Nach Fertigstellung des Projekts plant der Projektentwickler das Projekt im Bestand zu behalten und selbst verwalten zu wollen.

„Der neue Unternehmenssitz überzeugt neben seiner optimalen Lage insbesondere durch das vielfältige Angebot vor Ort – Büro trifft hier auf Einzelhandel, Nahversorgung und Freizeit und bietet daher ein einzigartiges Arbeitsumfeld. Zudem erfüllt die Fläche die gehobenen Ausstattungsanforderungen des neuen Mieters, der durch die Anmietung seine Expansionspläne realisieren konnte“, sagt Jan-Niklas Rotberg, Director Office Agency bei Savills in der Hauptstadt.