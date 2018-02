Projektentwickler erwirbt Wohninvestment-Paket in Halle/Saale

Ein regionaler Bestandshalter und Projektentwickler hat vier vollvermietete Mietzinshäuser in dem Wohnquartier “Paulus Viertel“ in Halle/Saale für einen siebenstelligen Eurobetrag für die weitere Aufwertung und Wertschöpfung erworben. Den Verkauf vermittelten Aengevelt Leipzig. Verkäufer der gepflegten und fortlaufend modernisierten Liegenschaften mit rd. 2.750 m² Mietfläche sind mehrere unterschiedliche Privateigentümer. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Bruttoanfangsrendite über das gesamte Paket wird mit rd. 5% p.a. angegeben.

„Die Region Leipzig-Halle profitiert dank ihrer positiven Wirtschaftsentwicklung auch von einem kontinuierlichen Bevölkerungswachstum. Dies lenkt zunehmend das Investoreninteresse auf die gesamte Region. So auch im vorliegenden Fall: Der Erwerber suchte speziell nach einem Wohninvestment in Halle mit dem lokalen Schwerpunkt im Bereich des Paulus Viertels und im mittleren / gehobenen siebenstelligen Eurobereich. Das Besondere daran: Unser Haus hat hierzu gezielt verschiedene Eigentümer in den gesuchten Wohnlagen identifiziert und aus mehreren Einzelimmobilien ein Paket im angestrebten Investitionsumfang zusammengestellt“, erläutert Rüdiger Jansen, Investmentspezialist von Aengevelt Leipzig, den Verkauf und ergänzt: „Ausschlaggebend für den Erwerb waren dabei neben der Standortqualität der Objekte in den etablierten und beliebten Wohnlagen rund um die Pauluskirche insbesondere auch ihre jeweilige gute Bausubstanz und das breite Spektrum an Wohnungsgrößen, das eine hohe Vermietungssicherheit bietet. Darüber hinaus verfügen die Liegenschaften dank im Umfeldvergleich moderater Mieten über weitere Wertschöpfungspotentiale. Insgesamt handelt es damit um ein nachhaltiges Investment. Zugleich bestätigt der Erwerb die anhaltende Nachfrage nach qualifizierten Wohninvestments in prosperierenden B- und C-Städten jenseits der Metropolen und die damit einhergehenden steigenden Kaufpreismultiplikatoren.“