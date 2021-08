Projektentwickler Bonafide launcht eigene Crowdinvesting-Plattform

Die Bonafide Immobilien hat seine hauseigene Crowdinvesting-Plattform gelauncht. Die Bonafide Investment ermöglicht es, Anlegern digital exklusiv in die Projektentwicklungen des Projektentwicklers zu investieren. Neben privaten Investoren zielt das Unternehmen auch auf institutionelle Investoren sowie Family Offices ab.

.

Als Komplementär der Projektgesellschaft übernimmt Geschäftsführer Stefan Schepers persönlich die Haftung für die Crowd-Darlehen. „All unsere Projekte werden von uns als Bonafide Immobilien begleitet, das heißt, niemand kennt unsere Projekte besser als wir selbst. Mit einer 6-jährigen Erfahrung (seit 2015) und einem Fundingvolumen von 23.883.204 Euro sind wir als Bonafide Immobilien ein starker, großer Emittent von Crowdinvesting-Projekten deutschlandweit. Aufgrund unserer Expertise können unsere Kunden sicher gehen, einen verlässlichen und erfahrenen Partner an ihrer Seite zu haben“, so Schepers.



Aktuell kann bei Bonafide Investment in das Projekt „Am Eichenbroich“ in Grevenbroich – Langwaden investiert werden. Es handelt sich um ein Grundstücksareal in einem Auengebiet mit einer Gesamtfläche von ca. 9.966 m², bestehend aus zwei Grundstücken, die durch die Straße „Am Eichenbroich“ voneinander getrennt sind.Auf dem Grundstück 1 werden zwei Mehrfamilienhäuser gebaut. Hier entstehen 12 barrierefreie Eigentumswohnungen mit insgesamt 958,06 m² Wohnfläche. Auf dem Grundstück 2 entstehen ein Wohn- und Geschäftshaus (Haus 1) und zwei Mehrfamilienhäuser (Haus 2 und 3).



In Haus 1 sind zwei Büroeinheiten mit 336,85 m² Nutzfläche, eine Tagespflege mit 413,77 m² Nutzfläche und zwei Demenz-Wohngemeinschaften für 22 Bewohner mit insgesamt 888,36 m² Wohnfläche vorgesehen. Haus 2 verfügt nach Fertigstellung über 14 seniorengerechte Wohnungen mit 945,33 m² Wohnfläche. Haus 3 verfügt über 12 klassische, barrierefreie Eigentumswohnungen mit 1.068,54 m² Wohnfläche.