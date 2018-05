Projektentwickler 6B47 eröffnet Niederlassung in Berlin

Die 6B47 Germany GmbH, ein Tochterunternehmen der 6B47 Real Estate Investors AG, hat eine Dependance in Berlin eröffnet. Damit ist das Unternehmen zum ersten Mal mit einem Büro außerhalb des Stammsitzes Düsseldorf präsent. Hinzu kommen Gewinne beim Real Estate Brand Award: Nach 2017 erneut der erste Platz in der Kategorie „Fonds & Investoren Österreich“, sowie Platz zwei in der Sparte „Projektentwickler Österreich“.

Aktuell zwei Projekte in Realisierung

Derzeit entwickelt 6B47 Germany Wohnprojekte in Berlin. An der Kleinen Eiswerderstraße im Bezirk Spandau baut das Unternehmen 190 Eigentumswohnungen direkt am Ufer der Havel. Bei dem Ensemble setzt 6B47 auf die Verbindung aus historischer Bausubstanz und moderner Architektur. Denkmalgeschützte Bestandsgebäude und ein historischer Wasserturm werden in die Neubebauung integriert.



Im neuen Berliner Stadtquartier Europacity entwickelt 6B47 ein 1.650 m² großes Grundstück in direkter Wasserlage am Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal. Insgesamt entstehen 4.570 m² Wohnfläche für Eigentumswohnungen sowie eine Gewerbeeinheit mit ca. 270 m².



Patricia Seiler-Kulessa leitet Niederlassung

Geleitet wird das neue Büro von Patricia Seiler-Kulessa. Die 45-Jährige verantwortet künftig unter anderem die Akquisitionsaktivitäten von 6B47 in der Bundeshauptstadt. Patricia Seiler-Kulessa bringt über 20 Jahre Erfahrung mit dem Berliner Immobilienmarkt ein. Die Diplom-Bauingenieurin (FH) und Immobilienfachwirtin (IHK) arbeitete zuvor unter anderem als Niederlassungsleiterin für Viterra Gewerbeimmobilien, die Bauplanung Stoessel sowie als stellvertretende Niederlassungsleiterin bei Bayerische Hausbau.



Als technischer Leiter für den Standort Berlin verstärkt Thomas Kaune das Team der 6B47. Der Diplom-Ingenieur und Architekt war zuletzt als Niederlassungsleiter für die DM Projektmanagement tätig. Insgesamt verfügt der 58-Jährige über mehr als 28 Jahre Erfahrung als Architekt, Projektentwickler und Projektsteuerer. Seine beruflichen Stationen führten Thomas Kaune unter anderem zur Peach Property Group und der Viterra Immobilien / Orco Projektentwicklung.