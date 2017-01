Projekt Seestadt in Bregenz gestoppt

Nach jahrelanger Planung wurde das Projekt Seestadt im Zentrum der Vorarlberger Landeshauptstadt Bregenz mit Geschäften und Büros sowie über 65 Wohnungen und Innenstadt-Parkplätzen jetzt aus wirtschaftlichen Gründen gestoppt. Das teilten die Vertreter der Betreiberunternehmen, Bernhard Ölz (Projektentwickler Prisma), Marcus Wild (SES Spar European Shopping Centers GmbH) und Guntram Drexel (JDL Leasinggesellschaft mbH) am vergangenen Freitag mit.

.

Unter den aktuellen Rahmenbedingungen gibt es auch kein Alternativprojekt für die Seestadt Bregenz, bedauern die Betreiber. Wie attraktiv das Projekt Seestadt war, zeigt das Interesse an den Handelsflächen. SES-CEO Marcus Wild hat bereits zum jetzigen Zeitpunkt die Vermietung von 80 Prozent der Handelsflächen sichergestellt.



Wie die österreichische Zeitung Der Standard berichtet, hatten die Investoren ursprünglich mit einem Investitionsvolumen von 100 Millionen Euro für 14.000 m² Einkaufsfläche, 1.500 m² Büros und 65 Mietwohnungen gerechnet. Heute stünde man bei rund 140 Millionen Euro, und die Beteiligten könnten nicht ausschließen, dass das bereits das Ende der Fahnenstange sei. Kostentreiber sei laut des Artikels vor allem die zweigeschoßige Tiefgarage in dem für die Betreiber unerwartet schlechten Untergrund. Zudem gebe es mit der wachsende Konkurrenz im deutschen Bodenseeraum durch mehrere geplante Einkaufszentren auch noch nicht bauliche Probleme.



SES Spar European Shopping Centers sind in der Betreiber-Gesellschaft mit einem Anteil von 10 Prozent vertreten. Die weiteren Gesellschafter sind die CB Investment GmbH (Prisma Unternehmensgruppe/Beteiligungen) mit 40 Prozent, die JDL Leasinggesellschaft mbH (30 Prozent) und die Hypo Rent Leasing und Beteiligungsgesellschaft m.b.H. (20 Prozent).