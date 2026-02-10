Projekt â€žNextâ€œ in MÃ¼nchen startet nach Restrukturierung neu durch

Die Vermietung eines groÃŸen Teils des ehemaligen BMW-BÃ¼rohauses an die Landeshauptstadt MÃ¼nchen markiert einen zentralen Schritt fÃ¼r das Projekt â€žNextâ€œ an der LauchstÃ¤dter StraÃŸe 5â€“11. Mit der stabilisierten Kapitalstruktur und der UnterstÃ¼tzung institutioneller Investoren ist die Neuausrichtung abgeschlossen. Ein Drittel der FlÃ¤chen dient vorÃ¼bergehend als Unterkunft fÃ¼r bis zu 600 geflÃ¼chtete Personen.

Mit dem Vertragsabschluss erhÃ¤lt ein groÃŸer Teil des ehemaligen BMW-BÃ¼rohauses eine langfristige, Ã¶ffentliche und gesellschaftlich relevante Nutzung: Etwa ein Drittel des GebÃ¤udes wird vorÃ¼bergehend als stÃ¤dtische Unterkunft fÃ¼r geflÃ¼chtete Menschen genutzt. FÃ¼r bis zu 600 Personen entsteht eine den Standards angemessene Unterkunft, die von der Landeshauptstadt MÃ¼nchen betrieben wird.



Gleichzeitig haben zwei deutsche institutionelle Investoren ihr Engagement bestÃ¤tigt und unterstÃ¼tzen die strategische Neuausrichtung. Damit ist die Kapitalbasis des Projekts an der LauchstÃ¤dter StraÃŸe 5â€“11 nachhaltig gefestigt. Mit der Stabilisierung der Kapitalstruktur und der vollstÃ¤ndigen Entflechtung von der CVRE AG ist das Projekt solide, tragfÃ¤hig und klar auf die Zukunft ausgerichtet.



Auf dieser Basis nimmt die Vermarktung der verbleibenden FlÃ¤chen Anfang des kommenden Jahres wieder Fahrt auf. Erste Anfragen werden bereits geprÃ¼ft â€“ ein Indikator dafÃ¼r, dass der Standort nach der erfolgreichen Restrukturierung wieder attraktiv im Markt wahrgenommen wird.



Das Areal an der LauchstÃ¤dter StraÃŸe war Ã¼ber viele Jahre ein zentraler Verwaltungsstandort der BMW AG. Die rund 33.000 mÂ² BruttogrundflÃ¤che (BGF) wurden bis Anfang 2025 vollstÃ¤ndig als BÃ¼roflÃ¤chen genutzt und verfÃ¼gten Ã¼ber entsprechende Infrastruktur, technische Ausstattung und einen campusartigen Charakter. Mit dem Auszug des Unternehmens entstand die Chance, das Areal neu zu positionieren und einer zeitgemÃ¤ÃŸen, breit getragenen Nachnutzung zuzufÃ¼hren.



UrsprÃ¼nglich lag eine projektentwicklerische Konzeption der CVRE AG vor, die eine umfassende Umstrukturierung und Erweiterung des Bestands auf insgesamt rund 50.000 mÂ² BGF vorsah. Dynamische Markt- und Zinsbedingungen verhinderten jedoch die Umsetzung dieser Planung. In der Folge wurde das Projekt neu aufgestellt: Seit Januar 2025 fÃ¼hrt Dr. Wilhelm Hammel (VERVEX Partners) die GeschÃ¤fte der Projektgesellschaft, die Kapitalstruktur wurde stabilisiert und die CVRE AG ist vollstÃ¤ndig ausgeschieden.



Mit der nun erfolgreichen Vermietung an die Landeshauptstadt MÃ¼nchen erhÃ¤lt das Objekt eine vorÃ¼bergehende, soziale Nutzung â€“ ein wichtiger Schritt, der KontinuitÃ¤t schafft und die langfristige Wertentwicklung unterstÃ¼tzt. Das Beratungshaus Cushman & Wakefield war beim Mietvertragsabschluss exklusiv fÃ¼r die EigentÃ¼merin vermittelnd tÃ¤tig.