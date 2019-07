Projekt Kö-Bogen: Auftakt für dritten Bauabschnitt

Es geht voran mit dem Großprojekt Kö-Bogen. Jetzt steht im dritten Bauabschnitt die Neugestaltung und Wiederherstellung des Gustaf-Gründgens-Platzes, des Umfeldes von Schauspielhaus und „Kö Bogen II“ sowie der vorderen Schadowstraße zwischen Tuchtinsel und Bleichstraße an. Verkehrsdezernentin Cornelia Zuschke hat am Montag, 15. Juli, über die nächsten Schritte informiert.

