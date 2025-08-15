Cookie Fehler:

Raum für Kreative

Projekt Interim mietet 1.180 m² von der GSG Berlin

Die GSG Berlin vermietet rund 1.180 m² Büro- und Gewerbefläche an die Projekt Interim GmbH im GSG-Hof Wattstraße im Berliner Wedding. Der neue Mieter ist ein professioneller Anbieter von Immobilien und Flächen für Zwischennutzungen. Mietbeginn war Anfang August 2025.

„Mit unserem Projekt an der Wattstraße schaffen wir mitten in Berlin einen temporären Raum für kreative Köpfe, soziale Initiativen und neue Ideen – bezahlbar, flexibel und mitten im Wandel“, freut sich Lorenzo Kettmeir, Geschäftsführer der Projekt Interim GmbH.