Projekt Hafenpassage startet im April

Hafenpassage 1

Weiterer Auftrieb für die Bremer Überseestadt: In nahtloser Fortführung ihrer Kooperation zur Realisierung des Projekts Marcuskaje (im letzten Jahr abgeschlossen) kündigen die beiden Protagonisten, die teilstädtische Wohnungsbaugesellschaft Gewoba und die Immobilienentwickler Justus Grosse GmbH, weiteren Schulterschluss an, um aktuell 150 öffentlich geförderte Wohnungen zu realisieren. Das Engagement ist gleichzeitig Startschuss für das Projekt Hafenpassage in der Überseestadt. Die subventionierten Wohnungen wird der Projektentwickler durch 50 freifinanzierte Mietwohnungen ergänzen.

Das Gesamtkontingent der Wohneinheiten wird, nach Entwürfen des Bremer Architektenbüros Hilmes Lamprecht, eine ansprechende bauliche Gestaltung in Form eines Karrees erhalten. Die öffentliche Förderung der 150 Wohnungen ist unmittelbarer Ausdruck des Bündnisses für Wohnen und des Sofortprogramms Wohnungsbau des Bremer Senats, das unter anderem auch die Aufstockung der Kontingente in der prosperierenden Überseestadt vorsieht. Das Repertoire reicht von kleinen 1-Zimmer-Wohnungen bis hin zu großzügigen Einheiten mit fünf Räumen. Das Konzept sieht eine durchweg bodengleiche Bauweise vor, realisiert wird unter der Maßgabe des energetischen Standards KFW 55, alle Einheiten werden barrierearm angelegt. Die Gewoba übernimmt die neuen Einheiten in ihren langfristigen Bestand. Der planmäßige Baustart für das Unterfangen - einschließlich der 50 freifinanzierten Wohneinheiten - wurde bereits im Monatskalender April markiert. Zum Herbst 2018 soll der „Erledigt“-Haken unter das Gesamtprojekt Hafenpassage gesetzt werden. In toto liegt das Investitionsvolumen bei rund 41 Millionen, auf den von Gewoba und Justus Grosse im Schulterschluss gemanagten Bereich entfallen rund 29 Millionen Euro.