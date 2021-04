Projekt-Dienstleister mietet in Rüsselsheim Lagerfläche an

Eine Gesellschaft für Projekt-Dienstleistungen mietet in Rüsselsheim ca. 2.600 m² Lagerfläche an. Am neuen Standort in der Kobaltstraße 2-4 sollen Werbemittel gelagert sowie Mailingkonzepte und Promotion-Aktionen umgesetzt werden. Der Standort befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Anschlussstelle Rüsselsheim-Königstädten (BAB 60) und damit am Rüsselsheimer Dreieck (BAB 67). Eigentümer der Immobilie ist ein Privatinvestor. Vermittelt wurde der langfristige Mietvertrag auf Kundenseite durch Immolox. Knight Frank war auf Seiten der Eigentümer tätig.

