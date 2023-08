Nach den Insolvenzanträgen von drei Unternehmen der Project Immobilien Gruppe in der vergangenen Woche , folgt jetzt auch die Vertriebsgesellschaft. Die Project Vermittlungs GmbH (PVG), eine Tochter der Bamberger Fondsgesellschaft Project Investment, hat am Amtsgericht in Bamberg einen Antrag auf Regelinsolvenz gestellt.

[…]