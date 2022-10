Project verkauft letzte Wohnung im Copenic 7 Life & Work

Project Immobilien hat mit der Beurkundung der letzten verfügbaren Wohneinheit den Verkauf des Bauvorhabens „Copenic 7 Life & Work“ in Treptow-Köpenick erfolgreich abgeschlossen. Der Neubau umfasst insgesamt 51 Eigentumswohnungen und 14 Gewerbeeinheiten mit Gesamtflächen von rund 3.700 m² bzw. 1.500 m².

