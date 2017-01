Project steigert Umsatz um 29 Prozent

Project Immobilien hat im Jahr 2016 Wohnungen im Wert von rund 250 Mio. Euro verkauft und damit den Umsatz um 29 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Auch für 2017 sind die Aussichten rosig: Mit bundesweit 28 geplanten Vertriebsstarts soll die Geschäftsentwicklung weiterhin positiv bleiben.

.

Insgesamt 731 Neubauwohnungen hat Project im vergangenen Jahr verkauft. Aktuell hat das Unternehmen mit Sitz in der Frankenmetropole Nürnberg 37 Bauvorhaben in den Metropolregionen von Berlin, Hamburg, Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Nürnberg und München mit teils mehreren Bauabschnitten und insgesamt 2.172 Wohneinheiten im Vertrieb. Im vergangenen Jahr erfolgte mit dem Markteintritt in Österreich der Schritt in das europäische Ausland. In Wien werden ab diesem Jahr etwa 100 Wohneinheiten in vier Bauvorhaben realisiert werden.