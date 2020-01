Project schickt Wohnprojekt „Das Freisinger“ in den Vertrieb

Project Immobilien hat das an der Ecke Mainburger Straße und Weinmillerstraße in Freising geplante Wohnprojekt „Das Freisinger“ in den Vertrieb geschickt. Der Verkauf der 63 Eigentumswohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von rund 4.380 m² ist damit gestartet. Das Neubauensemble im KfW-55-Standard entsteht auf einem ca. 8.820 m² Grundstück und besteht aus einem Gebäuderiegel sowie einem quadratischen Wohnturm mit Tiefgarage. Baubeginn ist voraussichtlich im dritten Quartal 2020.

.

„Das Freisinger“ ist das erste Bauvorhaben, das der Bauträger in Freising realisiert. Ein weiteres Objekt in der Angerstraße ist bereits in Planung. In München hat der Projektentwickler und Bauträger bereits „Das Bertholds“ in der Schleißheimer Straße“ im Verkauf und zuletzt Mitte Dezember das Projekt „Pasing 459“ in der Landsberger Straße 459 im Stadtteil Pasing im Vertrieb. Hier entstehen insgesamt 27 neue Eigentumswohnungen. Der Verkauf der Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von ca. 1690 m² hat bereits begonnen. Auf dem rund 760 m² großen Grundstück verteilen sich die Wohneinheiten mit Flächen von 22 bis 124 m². Der Großteil der Wohnungen des KfW-55-Neubaus verfügt über Dachterrasse, Terrasse oder Balkon.