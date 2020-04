Project startet Vermarktung der East Side Studios in Lichtenberg

Direkt am Tierpark Friedrichsfelde baut der Projektentwickler und Bauträger Project Immobilien im Berliner Stadtteil Lichtenberg 49 neue Studio-Wohnungen. Der Verkauf der Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von ca. 2.120 m² hat bereits begonnen. Die Zielgruppe sind vor allem Singles, Studenten, Pendlern und junge Berufstätige.

Die East Side Studios entstehen am Tierpark 25-27 auf einem ca. 1.220 m² großen Grundstück in energieeffizienter KfW-55-Bauweise. Der Neubau besteht aus fünf Geschossen plus Staffelgeschoss. Die Ein- bis Zwei-Zimmer-Wohnungen sind 24 bis 66 m² groß, ausgestattet mit Echtholzparket sowie Fußbodenheizung und verfügen teilweise über Terrasse, Balkon oder Dachterrasse. Zudem gibt es zahlreiche Fahrradstellplätze sowie einen Gemeinschaftsplatz. Der Bau der Studio-Wohnungen beginnt voraussichtlich im vierten Quartal 2020.