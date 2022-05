Project startet Bau für Bürogebäude „Sil/ber Workspace“ in Neukölln

Project Immobilien hat mit dem Bau des „Sil/ber Workspace“ in Berlin-Neukölln begonnen. Insgesamt entstehen 2.342 m² Büroflächen sowie eine Gastronomieeinheit mit einer Fläche von 144 m². Voraussichtlich ab dem ersten Quartal 2024 sind die neuen Büros bezugsfertig.

