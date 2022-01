In umweltfreundlicher Effizienzhaus-55-Bauweise errichtet der Projektentwickler Project Immobilien das Neubauensemble „Salut Potsdam“ im Stadtteil Bornim in Potsdam Nord. Am Priesteracker 12, 17-23 entstehen insgesamt 23 Wohneinheiten mit einer Gesamtwohnfläche von ca. 2.000 m². Der Verkauf der einzelnen Wohnungen hat bereits begonnen.

[…]