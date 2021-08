Mit dem Ankauf einer 3.000 m² großen Liegenschaft in Aachens Bestlage gibt Project Immobilien den Startschuss für eine Immobilienentwicklung in der Metropolregion Rheinland. Auf dem Grundstück an der Jülicher Straße werden möblierte Apartments für Studenten oder Universitätsmitarbeiter sowie Wohnungen für Familien und eine Kindertagespflege für rund 30 Millionen Euro entstehen.…

